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Перкинс: Дюрант и Уэстбрук никогда не были в хороших отношениях

Перкинс: Дюрант и Уэстбрук никогда не были в хороших отношениях
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Чемпион НБА, бывший игрок «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс считает, что Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрант никогда не находились в хороших отношениях.

«Самая главная проблема «Оклахомы» заключалась в отсутствии хороших отношений у Дюранта и Уэстбрука. На публике они старались показать обоюдную дружбу и поддержку, но этого в реальности не было.

Не обязательно быть прямо братанами, чтобы просто выиграть чемпионат вместе. Но они никогда не были на одной волне.

«Бостон» мне казался очень сплочённым и дружным в целом, а в «Оклахоме» я не увидел этой атмосферы. Там были Мэйнор, Уэстбрук, Харден и Кук, которые тусили вместе. А был Дюрант, который держался особняком. Когда я стал это замечать, то понял, что так мы чемпионства не увидим», – сказал Перкинс на YouTube-канале Джей Джей Редика.

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