Чемпион НБА считает, что «Бруклину» необходимо обменять Кевина Дюранта

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Брайан Скалабрини высказал мнение по поводу форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Ранее инсайдер НБА Шэмс Чарания заявил, что Дюрант рассматривает вариант с уходом из команды в нынешнее межсезонье.

«Джейлен Браун, три драфт-пика, право два раза обменяться пиками и Даниэль Тайс. С финансовой точки зрения всё работает. «Нетс» получают игрока уровня Матча всех звёзд и пики на будущее.



С другой стороны, связь Эла Хорфорда с Кевином Дюрантом, они были близки в 2016 году, когда Кевин перешёл в «Голден Стэйт». Ему нравится игра Маркуса Смарта, они тоже встречались тем летом. Име Удока работал ассистентом в «Бруклине», и они всегда болтают во время матчей.



Плюс шанс выступать с Джейсоном Тейтумом, с которым он играл в олимпийской сборной. Здесь точно есть связь, это не безумие. Что-то подобное может произойти, но только если Кевин Дюрант решит: «Хорошо, я хочу уйти отсюда», — приводит слова Скалабрини NBA Radio.