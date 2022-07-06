Тренер Грайнер: если бы на месте Бриттни оказался Леброн, он был бы уже дома

Главный тренер женской команды «Финикс Санз» Ванесса Найгаард высказалась по поводу задержания американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России.
«Если бы это на месте Бриттни оказался Леброн, он был бы уже дома. Это вопрос о ценности женщин. Это вопрос о ценности чернокожего человека. Это вопрос о ценности лесбиянок. Все эти вещи. И мы это знаем. И поэтому это то, что ранит немного сильнее. Здорово, что она смогла донести до нас это сообщение. Надеюсь, это привлечёт внимание людей», — приводит слова Найгаард Fox News.
Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистки при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.
- 6 июля 2022
-
11:07
-
10:34
-
09:27
-
00:12
- 5 июля 2022
-
23:59
-
23:15
-
22:46
-
22:02
-
21:26
-
20:58
-
20:26
-
18:59
-
18:34
-
17:19
-
15:09
-
14:51
-
14:13
-
13:04
-
12:03
-
11:40
-
10:29
-
09:22
-
04:06
-
00:57
-
00:41
- 4 июля 2022
-
23:04
-
22:53
-
21:51
-
21:51
-
21:06
-
20:51
-
19:54
-
19:41
-
18:45
-
18:05