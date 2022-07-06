Тренер Грайнер: если бы на месте Бриттни оказался Леброн, он был бы уже дома

Главный тренер женской команды «Финикс Санз» Ванесса Найгаард высказалась по поводу задержания американской баскетболистки Бриттни Грайнер в России.

«Если бы это на месте Бриттни оказался Леброн, он был бы уже дома. Это вопрос о ценности женщин. Это вопрос о ценности чернокожего человека. Это вопрос о ценности лесбиянок. Все эти вещи. И мы это знаем. И поэтому это то, что ранит немного сильнее. Здорово, что она смогла донести до нас это сообщение. Надеюсь, это привлечёт внимание людей», — приводит слова Найгаард Fox News.

Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в багаже баскетболистки при проверке в аэропорту Шереметьево в феврале. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.