Источник: Марюс Григонис перейдёт в «Панатинаикос»
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Атакующий защитник ЦСКА Марюс Григонис перейдёт в греческий «Панатинаикос», сообщает издание SDNA.
В данный момент греческий клуб ведёт переговоры о контракте с баскетболистом.
Григонис стал игроком ЦСКА летом 2021 года, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся. В Единой лиге ВТБ нынешнего сезона он принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 12,4 очка, совершал 0,7 подбора и отдавал 2,3 передачи. В 16 матчах Евролиги за ЦСКА литовец набирал в среднем 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи.
ЦСКА по итогам прошедшего сезона дошёл до финала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» — 3-4. При этом армейцы вели по ходу серии со счётом 3-1.
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