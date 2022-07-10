Источник: Марюс Григонис перейдёт в «Панатинаикос»

Атакующий защитник ЦСКА Марюс Григонис перейдёт в греческий «Панатинаикос», сообщает издание SDNA.

В данный момент греческий клуб ведёт переговоры о контракте с баскетболистом.

Григонис стал игроком ЦСКА летом 2021 года, но в связи с ситуацией на Украине покинул команду и не вернулся. В Единой лиге ВТБ нынешнего сезона он принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 12,4 очка, совершал 0,7 подбора и отдавал 2,3 передачи. В 16 матчах Евролиги за ЦСКА литовец набирал в среднем 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи.

ЦСКА по итогам прошедшего сезона дошёл до финала Единой лиги ВТБ, где уступил «Зениту» — 3-4. При этом армейцы вели по ходу серии со счётом 3-1.