Скворцов высказался об аресте американской баскетболистки Грайнер в России

Известный телекомментатор Роман Скворцов поделился мыслями о ситуации с баскетболисткой из США Бриттни Грайнер, задержанной в России за контрабанду запрещённых веществ. Арест Грайнер вызвал широкий резонанс у поклонников баскетбола, превзойдя многие другие темы.



«Баскетбол – очень сложная игра. Гораздо проще обсудить, что вот, человек, тем более такой яркий, как Бриттни Грайнер, попадается на том, что ввозит гашишное масло, и по этому поводу на дыбы становится президент США. И здесь мы ступаем на территорию, где на любой кухне у нас найдётся множество экспертов – по международному уголовному праву, геополитике и так далее. И рассуждать всерьёз о том, что процент попадания трёхочковых у Стефа Карри с ведения значительно ниже, чем после изоляций… Проще поговорить о том, что ребята по ту сторону большой атлантической лужи загнивают. Меня расстраивает подход. Меня вообще расстраивает этот кликабельный мир, когда во главу угла ставится количество комментариев, просмотров. Все немножко помешались на этих цифрах», — сказал Скворцов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».