Джейк Пол высказался о Кевине Дюранте
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Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и единоборствами, разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись мнением о звёздном форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте.
«Кевин Дюрант — один из величайших спортсменов в мире. Ну и что с того, что ему потребуется немного времени, чтобы решить, что он хочет делать. Он настоящая звезда», — написал Пол.
Напомним, вчера, 23 августа, стало известно, что Дюрант и «Бруклин» приняли решение продолжить сотрудничество. Ранее Дюрант запросил «Нетс» об обмене, а позже провёл встречу с владельцем клуба, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер и главный тренер.
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