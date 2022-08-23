Эксперт: Цай — первый владелец НБА, который сказал «нет» суперзвезде

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс отреагировал на решение звёздного форварда Кевина Дюранта и «Бруклин Нетс» продолжить сотрудничество. Ранее об этом сообщила пресс-служба «Бруклина».
«Я бы хотел поздравить Джо Цая с тем, как он стойко выдержал натиск. Цай — первый владелец НБА, который сказал «нет» суперзвезде», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.
Напомним, Дюрант запросил «Бруклин» об обмене, а позже провёл встречу с владельцем команды Джозефом Цаем, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если клуб покинут генеральный менеджер и главный тренер. Владелец «Бруклина» вскоре публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
- 23 августа 2022
-
23:48
-
23:27
-
22:43
-
21:44
-
21:19
-
20:25
-
20:04
-
19:30
-
18:58
-
18:24
-
17:41
-
16:32
-
14:57
-
13:46
-
12:42
-
11:25
-
09:30
-
01:06
-
00:42
- 22 августа 2022
-
23:51
-
22:52
-
22:51
-
21:57
-
20:48
-
20:40
-
19:58
-
18:50
-
18:38
-
17:58
-
16:34
-
15:48
-
15:32
-
14:01
-
11:43
-
09:56