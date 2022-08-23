Эксперт: Цай — первый владелец НБА, который сказал «нет» суперзвезде

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс отреагировал на решение звёздного форварда Кевина Дюранта и «Бруклин Нетс» продолжить сотрудничество. Ранее об этом сообщила пресс-служба «Бруклина».



«Я бы хотел поздравить Джо Цая с тем, как он стойко выдержал натиск. Цай — первый владелец НБА, который сказал «нет» суперзвезде», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.



Напомним, Дюрант запросил «Бруклин» об обмене, а позже провёл встречу с владельцем команды Джозефом Цаем, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если клуб покинут генеральный менеджер и главный тренер. Владелец «Бруклина» вскоре публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: