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Эксперт: Цай — первый владелец НБА, который сказал «нет» суперзвезде

Эксперт: Цай — первый владелец НБА, который сказал «нет» суперзвезде
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Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс отреагировал на решение звёздного форварда Кевина Дюранта и «Бруклин Нетс» продолжить сотрудничество. Ранее об этом сообщила пресс-служба «Бруклина».

«Я бы хотел поздравить Джо Цая с тем, как он стойко выдержал натиск. Цай — первый владелец НБА, который сказал «нет» суперзвезде», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.

Напомним, Дюрант запросил «Бруклин» об обмене, а позже провёл встречу с владельцем команды Джозефом Цаем, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если клуб покинут генеральный менеджер и главный тренер. Владелец «Бруклина» вскоре публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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