Сборная Литвы уступила Франции в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу

Сборная Франции одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 над национальной командой Литвы. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 77:73 (23:25, 17:16, 10:15, 27:17) в пользу французских баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эван Фурнье, набравший 27 очков. В составе сборной Литвы отличился Йонас Валанчюнас, записавший на свой счёт 15 очков.



Сборная Франции в 3-м туре группового этапа сыграет с национальной командой Венгрии. Матч состоится 4 сентября, начало встречи — в 21:30 мск.



Литва следующий поединок проведёт со сборной Германии. Матч состоится также 4 сентября, начало противостояния — в 15:30 мск.