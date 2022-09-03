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Сборная Литвы уступила Франции в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу

Сборная Литвы уступила Франции в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу
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Сборная Франции одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 над национальной командой Литвы. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 77:73 (23:25, 17:16, 10:15, 27:17) в пользу французских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эван Фурнье, набравший 27 очков. В составе сборной Литвы отличился Йонас Валанчюнас, записавший на свой счёт 15 очков.

Сборная Франции в 3-м туре группового этапа сыграет с национальной командой Венгрии. Матч состоится 4 сентября, начало встречи — в 21:30 мск.

Литва следующий поединок проведёт со сборной Германии. Матч состоится также 4 сентября, начало противостояния — в 15:30 мск.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 18:45 МСК
Литва
Окончен
73 : 77
Франция
Литва: Валанчюнас - 15, Йокубайтис - 14, Григонис - 13, Браздейкис - 12, Лекавичюс - 6, Сабонис - 6, Гедрайтис - 4, Кузминскас - 3, Буткевичюс, Жемайтис, Жукаускас, Эходас
Франция: Фурнье - 27, Ябуселе - 9, Гобер - 8, Тарпей - 8, Пуарье - 6, Фалль - 6, Эртель - 5, Луваву-Кабарро - 4, Альбиси - 2, Окобо - 2, М'Байе, Маледон
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