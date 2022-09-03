Испания разгромила сборную Грузии на Евробаскете-2022
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Завершился матч 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд — 2022 между сборными Грузии и Испании. Встреча состоялась в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 90:64 (18:16, 22:15, 31:16, 19:17) в пользу баскетболистов национальной команды Испании. Сборные выступают в группе A.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Вилли Эрнангомес. В его активе 14 очков. В составе сборной Грузии лучшую результативность продемонстрировал Рати Андроникашвили, набрав 13 очков.
В следующем туре баскетболисты сборной Испании сыграют с национальной командой Бельгии. Матч пройдёт 4 сентября в 17:15 мск. Грузины в следующем туре встретятся со сборной Турции. Этот матч пройдёт также 4 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск.
ЧЕ-2022 (м). Группа A. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
64 : 90
Испания
Грузия: Андроникашвили - 13, Мамукелашвили - 10, Шермадини - 10, Санадзе - 9, Буржанадзе - 6, Макфадден - 6, Боколишвили - 5, Беришвили - 3, Джинчарадзе - 2, Бекаури, Битадзе, Цинцадзе
Испания: Эрнангомес - 14, Прадилья - 12, Лопес-Аростеги - 9, Эрнангомес - 9, Диас - 8, Парра - 8, Саис - 8, Фернандес - 8, Брисуэла - 7, Браун - 5, Фернандес - 2, Гаруба
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