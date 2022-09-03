Испания разгромила сборную Грузии на Евробаскете-2022

Завершился матч 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд — 2022 между сборными Грузии и Испании. Встреча состоялась в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 90:64 (18:16, 22:15, 31:16, 19:17) в пользу баскетболистов национальной команды Испании. Сборные выступают в группе A.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Вилли Эрнангомес. В его активе 14 очков. В составе сборной Грузии лучшую результативность продемонстрировал Рати Андроникашвили, набрав 13 очков.

В следующем туре баскетболисты сборной Испании сыграют с национальной командой Бельгии. Матч пройдёт 4 сентября в 17:15 мск. Грузины в следующем туре встретятся со сборной Турции. Этот матч пройдёт также 4 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск.