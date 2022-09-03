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Евробаскет-2022: 20 очков Дончича помогли Словении уверенно обыграть Венгрию на ЧЕ-2022

20 очков Дончича помогли Словении уверенно обыграть Венгрию на ЧЕ-2022
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Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022, в ходе которого встречались национальные команды Словении и Венгрии. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и закончилась со счётом 103:88 (29:16, 25:17, 34:27, 15:28) в пользу баскетболистов сборной Словении. Команды выступают в группе B.

Самым результативным игроком в составе баскетболистов словенской сборной оказался звёздный защитник Лука Дончич. На его счету 20 набранных очков. В составе сборной Венгрии лучшую результативность продемонстрировал форвард Зольтан Перль, набрав 18 баллов.

В следующем туре сборная Словении сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч состоится 4 сентября (18:45 мск). Венгры в следующем туре сыграют со сборной Франции. Этот матч пройдёт также 4 сентября и начнётся в 21:30 мск.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 21:30 МСК
Венгрия
Окончен
88 : 103
Словения
Венгрия: Перль - 18, Хопкинс - 14, Эйлингсфельд - 13, Варади - 11, Войвода - 11, Шомодьи - 10, Аллен - 3, Бенке - 3, Голоман - 3, Келлер - 2, Ференц, Ханга
Словения: Дончич - 20, Препелич - 14, Блажич - 11, Димец - 11, Мурич - 11, Чанчар - 11, Зоран Драгич - 9, Николич - 6, Горан Драгич - 5, Рупник - 3, Тоби - 2, Самар
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