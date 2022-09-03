20 очков Дончича помогли Словении уверенно обыграть Венгрию на ЧЕ-2022

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022, в ходе которого встречались национальные команды Словении и Венгрии. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и закончилась со счётом 103:88 (29:16, 25:17, 34:27, 15:28) в пользу баскетболистов сборной Словении. Команды выступают в группе B.



Самым результативным игроком в составе баскетболистов словенской сборной оказался звёздный защитник Лука Дончич. На его счету 20 набранных очков. В составе сборной Венгрии лучшую результативность продемонстрировал форвард Зольтан Перль, набрав 18 баллов.

В следующем туре сборная Словении сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч состоится 4 сентября (18:45 мск). Венгры в следующем туре сыграют со сборной Франции. Этот матч пройдёт также 4 сентября и начнётся в 21:30 мск.