Германия обыграла Литву после двух овертаймов
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Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022, в котором встречались национальные команды Литвы и Германии. Игра проходила на «Ланксесс-Арене» (Кёльн) и завершилась победой немцев со счётом 109:107 (ОТ).
Самым результативным игроком встречи стал Йонас Валанчюнас, который записал в свой актив 34 очка. Больше всех очков в составе Германии набрал Франц Вагнер — 32.
Напомним, команды выступают в группе B. После этой встречи немцы продолжают возглавлять таблицу, имея в своём активе три победы. Литовцы, напротив, идут последними, не выиграв в трёх встречах ни разу. Следующий матч команда Литвы проведёт с Венгрией 6 сентября, национальная команда Германии в этот же день встретится со Словенией.
ЧЕ-2022 (м). Группа B. 3-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Литва
Окончен
107 : 109
ОТ
Германия
Литва: Валанчюнас - 34, Григонис - 17, Сабонис - 13, Браздейкис - 12, Кузминскас - 11, Йокубайтис - 7, Буткевичюс - 6, Лекавичюс - 4, Эходас - 3, Гедрайтис, Жемайтис, Жукаускас
Германия: Вагнер - 32, Шрёдер - 25, Ло - 21, Тайс - 11, Обст - 9, Гиффей - 4, Фойгтман - 3, Тиман - 2, Уэйлер-Бэбб - 2, Вольфарт-Боттерман, Зенгфельдер, Холлац
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