Германия обыграла Литву после двух овертаймов

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022, в котором встречались национальные команды Литвы и Германии. Игра проходила на «Ланксесс-Арене» (Кёльн) и завершилась победой немцев со счётом 109:107 (ОТ).

Самым результативным игроком встречи стал Йонас Валанчюнас, который записал в свой актив 34 очка. Больше всех очков в составе Германии набрал Франц Вагнер — 32.

Напомним, команды выступают в группе B. После этой встречи немцы продолжают возглавлять таблицу, имея в своём активе три победы. Литовцы, напротив, идут последними, не выиграв в трёх встречах ни разу. Следующий матч команда Литвы проведёт с Венгрией 6 сентября, национальная команда Германии в этот же день встретится со Словенией.