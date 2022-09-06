Яркая речь Итудиса в раздевалке сборной Греции. Видео

Главный тренер национальной сборной Греции Димитрис Итудис эмоционально отреагировал на победу в матче с Великобританией (93:77).
«Для меня вы проделали потрясающую работу. И это был один из тех дней, когда я очень горд быть вашим тренером. Мы принимали отличные решения, Лунцис вышел со скамейки запасных. Безусловно, совместная работа Слукаса и Папаянниса была превосходной. В нашей игре появилось дополнительное движение. Вот как мы должны работать. Это был не день Тайлера Дорси или Ника Калатиса, зато это был день Лунциса и Ларенцакиса. Мы должны помнить о том, что мы команда.
Мы уже прошли в плей-офф, но вы сами знаете, что у нас совершенно другая задача на этом турнире. Поздравляю с прохождением группового этапа, но миссия совсем другая. Вы знаете, что я имею в виду. Большая победа», — сказал Итудис.
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