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Словения вышла в 1/4 финала Евробаскета-2022, обыграв Бельгию. Дончич набрал 35 очков

Словения вышла в 1/4 финала Евробаскета-2022, обыграв Бельгию. Дончич набрал 35 очков
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Сборная Словении одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Бельгии. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 88:72 в пользу словенских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 35 очков, оформивший пять подборов и отдавший пять результативных передач. Вторым по результативности в составе сборной Словении стал Клемен Препелич, набравший 13 очков. В составе сборной Бельгии отличился защитник Эммануэль Лекомт, записавший на свой счёт 16 очков. 15 очков в составе бельгийцев набрал Пьер-Антуан Жийе.

Сборная Словении оформила выход в четвертьфинал Евробаскета, где встретится с победителем пары Украина — Польша.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). 1/8 финала
10 сентября 2022, суббота. 15:45 МСК
Словения
Окончен
88 : 72
Бельгия
Словения: Дончич - 35, Препелич - 13, Тоби - 12, Горан Драгич - 11, Чанчар - 8, Зоран Драгич - 6, Блажич - 3, Димец, Мурич, Николич, Рупник, Самар
Бельгия: Лекомт - 16, Жийе - 15, Табу - 9, Мвема - 7, Ванвейн - 6, Либерт - 6, де Зеув - 6, Обасоан - 3, Бако - 2, Тумба - 2, Блейэнберг, Братанович
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