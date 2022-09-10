Словения вышла в 1/4 финала Евробаскета-2022, обыграв Бельгию. Дончич набрал 35 очков

Сборная Словении одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Бельгии. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 88:72 в пользу словенских баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 35 очков, оформивший пять подборов и отдавший пять результативных передач. Вторым по результативности в составе сборной Словении стал Клемен Препелич, набравший 13 очков. В составе сборной Бельгии отличился защитник Эммануэль Лекомт, записавший на свой счёт 16 очков. 15 очков в составе бельгийцев набрал Пьер-Антуан Жийе.



Сборная Словении оформила выход в четвертьфинал Евробаскета, где встретится с победителем пары Украина — Польша.

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