«Локомотив-Кубань» на днях откроет крупнейший в России молодёжный баскетбольный центр

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал об открытии крупнейшего в России молодёжного баскетбольного тренировочного центра.
Торжественная церемония открытия состоится 17 сентября. В программе церемонии открытия – закладка капсулы с посланием будущему поколению, парад команд, экскурсия по объекту, международный турнир юношеских коллективов. Среди участников: «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Тофаш» (Турция), «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва).
«Открытие этого проекта – важная дата в истории российского баскетбола. Воспитание молодых талантливых игроков – это не только спортивная, но и социальная миссия нашего клуба. В нынешнем составе основной команды «Локо» – сразу девять наших воспитанников. И многие из них уже привлекаются к матчам национальной сборной. Не сомневаюсь, что открытие МТЦ привлечёт к нашему любимому виду спорта дополнительный интерес. Десятки, сотни перспективных ребят получат возможность совершенствовать своё мастерство в идеальных условиях: с качественным медицинским обслуживанием, правильным спортивным питанием, в оснащённых самым современным оборудованием объекте», — приводит слова Ведищева официальный сайт клуба.
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