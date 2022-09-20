Шрёдер: буду играть за Германию, пока не смогу больше ходить

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер высказался по поводу итогов Евробаскета-2022, где немцы заняли третье место.

«Мы работали для этого последние восемь-девять лет, с тех пор как я пришёл в сборную. Наконец-то получить что-то подобное… Конечно, хочется идти за золотом, но, в конце концов, главной целью была медаль.

Я не играл на Олимпиаде в прошлом году из-за ситуации с контрактом. Но все видели, что я был там, даже не имея контракта. Я люблю этих ребят, и я люблю эту федерацию. Я буду играть, пока не смогу больше ходить.

Адетокунбо, Дончич и Йокич не завоевали медалей? Такое случается. 12 парней играют, и за 40 минут может произойти всё что угодно. Так бывает. Они по-прежнему одни из лучших в мире», — приводит слова Шрёдера Basket News.