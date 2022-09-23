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Сборная США разгромила Пуэрто-Рико на ЧМ-2022 среди женщин

Сборная США разгромила Пуэрто-Рико на ЧМ-2022 среди женщин
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Завершился матч 2-го тура чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Пуэрто-Рико. Встреча завершилась разгромной победой американских баскетболисток со счётом 106:42.

Центровой сборной США Шакира Остин записала на свой счёт 19 очков, став самым результативным игроком матча. Также она совершила 10 подборов. У партнёрши Остин по команде Кали Коппер 16 набранных очков. В составе сборной Пуэрто-Рико отличилась форвард Майя Холлингшед — 10 очков.

Сборная США в 1-м туре справилась с бельгийками — 87:72, а Пуэрто-Рико одержала свою первую победу на чемпионатах мира над Боснией и Герцеговиной (82:58).

В 3-м туре США сыграет с национальной командой Китая, а сборной Пуэрто-Рико предстоит встреча с Бельгией. Обе игры состоятся 24 сентября.

ЧМ-2022 (ж). Группа A. 2-й тур
23 сентября 2022, пятница. 03:30 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
42 : 106
США
Пуэрто-Рико: Холлингшед - 10, Сан Антонио - 8, Гирантес - 7, Джонс - 3, О'Нил - 3, Варгас - 2, Гонсалес - 2, Куиньонес - 2, Мелендес - 2, Паган - 2, Рома - 1, Росадо
США: Остин - 19, Коппер - 16, Джонс - 15, Лойд - 12, Стюарт - 11, Томас - 11, Аткинс - 9, Лейни - 8, Ионеску - 5, Грэй, Плам, Уилсон
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