Сборная США разгромила Пуэрто-Рико на ЧМ-2022 среди женщин

Завершился матч 2-го тура чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Пуэрто-Рико. Встреча завершилась разгромной победой американских баскетболисток со счётом 106:42.
Центровой сборной США Шакира Остин записала на свой счёт 19 очков, став самым результативным игроком матча. Также она совершила 10 подборов. У партнёрши Остин по команде Кали Коппер 16 набранных очков. В составе сборной Пуэрто-Рико отличилась форвард Майя Холлингшед — 10 очков.
Сборная США в 1-м туре справилась с бельгийками — 87:72, а Пуэрто-Рико одержала свою первую победу на чемпионатах мира над Боснией и Герцеговиной (82:58).
В 3-м туре США сыграет с национальной командой Китая, а сборной Пуэрто-Рико предстоит встреча с Бельгией. Обе игры состоятся 24 сентября.
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