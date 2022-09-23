Сборная США разгромила Пуэрто-Рико на ЧМ-2022 среди женщин

Завершился матч 2-го тура чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Пуэрто-Рико. Встреча завершилась разгромной победой американских баскетболисток со счётом 106:42.



Центровой сборной США Шакира Остин записала на свой счёт 19 очков, став самым результативным игроком матча. Также она совершила 10 подборов. У партнёрши Остин по команде Кали Коппер 16 набранных очков. В составе сборной Пуэрто-Рико отличилась форвард Майя Холлингшед — 10 очков.



Сборная США в 1-м туре справилась с бельгийками — 87:72, а Пуэрто-Рико одержала свою первую победу на чемпионатах мира над Боснией и Герцеговиной (82:58).



В 3-м туре США сыграет с национальной командой Китая, а сборной Пуэрто-Рико предстоит встреча с Бельгией. Обе игры состоятся 24 сентября.