Эй Смит: никогда в жизни больше не стану разговаривать с Ирвингом

Известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу своих отношений с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом.

«Кайри и я, вероятно, никогда в жизни больше не будем разговаривать. Но от этого я хуже спать не буду. Проблема в том, что все от него ждут красивой игры на площадке, а не теорий заговоров и прочей чуши», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» пытается подписать Кайри Ирвинга и готов задействовать в сделке два драфт-пика первого раунда — в 2027 и в 2029 годах. «Бруклин» предложение калифорнийской команды отклонил.



Летом Кайри Ирвинг отказался подписывать новый контракт с «Нетс», но воспользовался опцией игрока на $ 36 млн на сезон-2022/2023. Через год игрок станет свободным агентом.