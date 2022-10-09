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Тренер «Автодора» рассказал, почему его команда смогла отыграть 11 очков у «НН» в концовке

Тренер «Автодора» рассказал, почему его команда смогла отыграть 11 очков у «НН» в концовке
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Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич высказался по поводу досадного поражения команды в матче с «Пари Нижний Новгород» (69:71).

«Хочу поздравить «Нижний Новгород» с победой. Матч получился хорошим и, не сомневаюсь, понравился зрителям. Мои ребята сражались изо всех сил, спасибо им за игру и борьбу. Мы вернулись с «-14» и даже имели шансы вырвать победу. Но, к сожалению, удача сегодня оказалась не на нашей стороне.

Причиной 11-очкового рывка на последних минутах стала сплочённость ребят. Каждый из них боролся до конца и отдал все силы на площадке. Но такую команду, как «Нижний Новгород», нелегко догнать.

В целом я доволен качеством баскетбола, который мы показали, борьбой, желанием наших игроков и их стремлением к победе. Всё остальное – детали, над которыми нужно продолжать работать», — приводит слова Павичевича пресс-служба команды.

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