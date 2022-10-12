МБА обыграл «Минск» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ
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Московский МБА обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 81:62.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Хоменко, набравший 14 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов набрал Илья Палтонов. Ещё 11 очков на свой счёт записал Макар Коновалов.
В составе минского клуба 20 очков на свой счёт записал Зак Смит. Ещё 9 очков на счету Владислава Близнюка.
Следующий матч МБА проведёт 17 октября в Москве. Его соперниками будут баскетболисты московского ЦСКА. «Минск» в следующем матче сыграет на домашнем паркете с саратовским «Автодором», встреча состоится 17 октября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
12 октября 2022, среда. 20:00 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
81 : 62
Минск
Минск, Беларусь
МБА: Хоменко - 14, Коновалов - 11, Валиев - 10, Платонов - 10, Якушин - 9, Касаткин - 8, Пушков - 8, Воронов - 6, Лопатин - 5, Клюев, Одиноков, Шарапов
Минск: Смит - 20, Близнюк - 9, Ситник - 8, Тростинецкий - 7, Борисевич - 6, Эрнандес-Зиненко - 6, Дуду - 4, Микульский - 2, Коратцов, Коско, Стубеда, Третьяк
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