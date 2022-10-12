МБА обыграл «Минск» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Московский МБА обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 81:62.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Хоменко, набравший 14 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов набрал Илья Палтонов. Ещё 11 очков на свой счёт записал Макар Коновалов.



В составе минского клуба 20 очков на свой счёт записал Зак Смит. Ещё 9 очков на счету Владислава Близнюка.



Следующий матч МБА проведёт 17 октября в Москве. Его соперниками будут баскетболисты московского ЦСКА. «Минск» в следующем матче сыграет на домашнем паркете с саратовским «Автодором», встреча состоится 17 октября.