УНИКС на выезде победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
Поделиться
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого на стадионе «Нагорный» одноимённый клуб принимал казанский УНИКС. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 75:57 (18:16, 21:6, 15:20 21:15).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Ненад Димитриевич, в активе которого 19 очков и два подбора. Лучшую результативность в составе хозяев площадки показал разыгрывающий Джермейн Лав-Робертс. На его счету 10 очков и три подбора.
В следующем туре нижегородцы сыграют с «Самарой». Для «Пари Нижний Новгород» эта встреча будет также домашней. Она состоится 16 октября и начнётся в 14:00 мск. УНИКС в следующем туре примет «Астану». Матч также состоится 18 октября. Начало — в 18:00 мск.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
13 октября 2022, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
57 : 75
УНИКС
Казань, Россия
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 8, Стребков - 6, Чадов - 6, Апич - 5, Беленицкий - 5, Хвостов - 5, Бабурин - 3, Ганькевич - 3, Понкрашов - 2, Салаш - 2, Йованович, Лютыч
УНИКС: Димитриевич - 15, Рейнольдс - 12, Зайцев - 7, Ильницкий - 6, Жбанов - 4, Хантер - 4, М. Кулагин - 3, Браун - 2, Воронцевич - 2, Лабери - 1, Забелин, Разумов
Комментарии
- 13 октября 2022
-
21:06
-
20:49
-
20:35
-
19:51
-
19:22
-
19:02
-
18:56
-
18:44
-
18:29
-
18:01
-
17:45
-
16:56
-
15:31
-
14:46
-
13:55
-
13:40
-
13:15
-
13:05
-
12:34
-
12:00
-
11:33
-
10:51
-
10:26
-
09:54
-
09:43
-
09:39
-
08:11
-
06:11
-
00:57
-
00:45
-
00:01
- 12 октября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:11
-
21:00
Партнерский контент