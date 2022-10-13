УНИКС на выезде победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого на стадионе «Нагорный» одноимённый клуб принимал казанский УНИКС. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 75:57 (18:16, 21:6, 15:20 21:15).



Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Ненад Димитриевич, в активе которого 19 очков и два подбора. Лучшую результативность в составе хозяев площадки показал разыгрывающий Джермейн Лав-Робертс. На его счету 10 очков и три подбора.



В следующем туре нижегородцы сыграют с «Самарой». Для «Пари Нижний Новгород» эта встреча будет также домашней. Она состоится 16 октября и начнётся в 14:00 мск. УНИКС в следующем туре примет «Астану». Матч также состоится 18 октября. Начало — в 18:00 мск.