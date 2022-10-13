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УНИКС на выезде победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС на выезде победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого на стадионе «Нагорный» одноимённый клуб принимал казанский УНИКС. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 75:57 (18:16, 21:6, 15:20 21:15).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Ненад Димитриевич, в активе которого 19 очков и два подбора. Лучшую результативность в составе хозяев площадки показал разыгрывающий Джермейн Лав-Робертс. На его счету 10 очков и три подбора.

В следующем туре нижегородцы сыграют с «Самарой». Для «Пари Нижний Новгород» эта встреча будет также домашней. Она состоится 16 октября и начнётся в 14:00 мск. УНИКС в следующем туре примет «Астану». Матч также состоится 18 октября. Начало — в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
13 октября 2022, четверг. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
57 : 75
УНИКС
Казань, Россия
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 8, Стребков - 6, Чадов - 6, Апич - 5, Беленицкий - 5, Хвостов - 5, Бабурин - 3, Ганькевич - 3, Понкрашов - 2, Салаш - 2, Йованович, Лютыч
УНИКС: Димитриевич - 15, Рейнольдс - 12, Зайцев - 7, Ильницкий - 6, Жбанов - 4, Хантер - 4, М. Кулагин - 3, Браун - 2, Воронцевич - 2, Лабери - 1, Забелин, Разумов
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