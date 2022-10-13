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«Монако» в овертайме одолел «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги

«Монако» в овертайме одолел «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги
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Турецкий «Анадолу Эфес» потерпел поражение в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча прошла в Монако на стадионе «Салле Гастон Медесен» и завершилась победой хозяев в первом овертайме со счётом 95:92.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, на счету которого 19 очков. 15 баллов на свой счёт записал Альфа Диалло. Донатас Мотеюнас набрал 14 очков. Ещё 13 баллов на свой счёт записал Адриен Морман.

В составе турецкого клуба отличился Уилл Клайберн, набравший 27 очков. 20 очков набрал Василие Мицич.

В следующем туре «Анадолу Эфес» на домашнем паркете сыграет с «Валенсией». Встреча состоится 15 октября, начало — в 20:30 мск. «Монако» в 3-м туре регулярного чемпионата встретится с «Маккаби». Встреча пройдёт в Тель-Авиве (Израиль) 18 октября, начало — в 21:05 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
13 октября 2022, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
95 : 92
ОТ
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Монако: Джеймс - 19, Диалло - 15, Морман - 14, Мотеюнас - 14, Окобо - 9, Холл - 9, Блоссомгейм - 6, Браун - 4, Лойд - 3, Стразель - 2, Макунду, Уаттара
Анадолу Эфес: Клайберн - 27, Мицич - 20, М'Байе - 13, Бьёбуа - 10, Пляйсс - 10, Жижич - 9, Полонара - 2, Брайант - 1, Арна, Балбай, Данстон, Тунджер
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