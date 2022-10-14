«Фенербахче» обыграл «Маккаби» во втором туре Евролиги

Турецкий «Фенербахче» одержал в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 86:71.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, на счету которого 23 очка. 15 баллов на свой счёт записал Джонатан Мотли.



В составе израильского клуба отличился Уэйд Болдуин, набравший 14 очков. 13 очков набрал Лоренцо Браун.



В следующем туре «Фенербахче» на домашнем паркете сыграет с АСВЕЛом. Встреча состоится 18 октября, начало — в 20:45 мск. «Маккаби» в 3-м туре регулярного чемпионата встретится с «Монако». Встреча пройдёт в Тель-Авиве (Израиль) 18 октября, начало — в 21:05 мск.