«Фенербахче» обыграл «Маккаби» во втором туре Евролиги
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Турецкий «Фенербахче» одержал в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 86:71.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Гудурич, на счету которого 23 очка. 15 баллов на свой счёт записал Джонатан Мотли.
В составе израильского клуба отличился Уэйд Болдуин, набравший 14 очков. 13 очков набрал Лоренцо Браун.
В следующем туре «Фенербахче» на домашнем паркете сыграет с АСВЕЛом. Встреча состоится 18 октября, начало — в 20:45 мск. «Маккаби» в 3-м туре регулярного чемпионата встретится с «Монако». Встреча пройдёт в Тель-Авиве (Израиль) 18 октября, начало — в 21:05 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
14 октября 2022, пятница. 21:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
86 : 71
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Фенербахче: Гудурич - 23, Мотли - 15, Калатес - 13, Уилбекин - 12, Хэйс - 8, Букер - 4, Джекири - 4, Эдвардс - 4, Пьерр - 3, Бирсен, Махмутоглу, Хазер
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 14, Браун - 13, Небо - 12, Пойтресс - 10, Соркин - 8, Колсон - 5, Мартин - 5, Ди Бартоломео - 2, Холлинс - 2, Зив, Менко, Пнини
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