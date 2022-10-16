«Самара» уверенно обыграла в гостях «Пари Нижний Новгород»

«Самара» на выезде одержала победу в матче с «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. Матч завершился со счётом 90:52 (19:15, 24:8, 25:11, 22:18) в пользу гостей.
Самым результативным игроком в составе победителей матча стал форвард Джеймс Эннис. В его активе 18 очков. Наилучшую результативность в составе «Пари Нижний Новгород» продемонстрировал Александр Чадов, набрав 10 очков.
Следующий матч «Самара» проведёт на домашней площадке с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 октября в 18:00 мск. «Пари Нижний Новгород» на день раньше сыграет на выезде с «Астаной». Начало этого противостояния — в 12:00 мск.
Действующим победителем Единой лиги ВТБ является «Зенит». В прошлом сезоне по итогам семиматчевой финальной серии санкт-петербургский клуб оказался сильнее московского ЦСКА.
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