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«Жаль, что болельщики не свистели мне вслед после матча». Лукич — о поражении в 38 очков

«Жаль, что болельщики не свистели мне вслед после матча». Лукич — о поражении в 38 очков
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич высказался по поводу крупного поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (52:90).

«Поздравляю нашего соперника. «Самара» показала настоящее желание к победе и отличную энергию. Они хотели выиграть, в отличие от моей команды. Жаль, что болельщики не свистели мне и моим игрокам вслед после окончания матча. Мне в первую очередь.

Если коллектив так выглядит, понятно, кто виновен. Звоночек был уже в игре с УНИКСом, но тогда можно было оправдаться – против нас вышла сильная команда. Вот сегодня играли против команды-конкурента, и вы сами всё увидели», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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