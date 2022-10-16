Стала известна степень тяжести травмы Уэстбрука

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук избежал серьёзной травмы, сообщает обозреватель Yahoo Sports Крис Хэйнс в социальных сетях.

Дополнительное обследование не выявило у Уэстбрука никаких структурных повреждений. Ожидается, что он вернётся в строй в ближайшие дни.

Напомним, Уэстбрук, до этого выходивший в стартовой пятёрке, начал встречу на скамейке запасных. Уже по ходу первой четверти 33-летний игрок травмировался и больше на площадку не выходил. Позже стало известно, что у Уэстбрука травма подколенного сухожилия.



«Лейкерс» в предсезонных матчах потерпели пять поражений в шести играх, выиграв лишь у «Голден Стэйт Уорриорз». Первый матч нового сезона регулярного чемпионата НБА «озёрники» проведут также с действующими чемпионами 19 октября.