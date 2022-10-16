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«Нашли способ наказать их». Перасович прокомментировал разгромную победу над «Астаной»

«Нашли способ наказать их». Перасович прокомментировал разгромную победу над «Астаной»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (109:54).

«Поздравляю игроков с победой. Сегодня мы провели хороший матч, особенно в плане интенсивности в защите с первых секунд. В первой половине «Астана» здорово действовала в нападении и забила много тяжёлых бросков. Но после большого перерыва мы сохранили интенсивность и нашли способ наказать их. Считаю, команда набрала ход и играет очень слаженно. Поэтому в дальнейшем нам важно сохранить эту «химию», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Следующий матч казанская команда также проведёт дома. 23 ноября подопечные Велимира Перасовича встретятся с «Локомотивом-Кубань» (17:00). Астана в этот же день дома примет «Пари Нижний Новгород». Начало этого противостояния — в 12:00 мск.

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