Воронцевич: надеюсь, мы не сильно обидели казахстанскую команду

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался по поводу разгромной победы казанской команды в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (109:54).

«Потрясающий матч и разгромная победа! Не каждый матч заканчивается с преимуществом в 55 очков. Надеюсь, мы не сильно обидели казахстанскую команду. На мой взгляд, сегодня все проявили себя отлично.



Мы агрессивно защищались, совершили 13 перехватов против всего четырёх у соперника, сделали 24 ассиста – это действительно отличные показатели. Старались воспользоваться преимуществом в габаритах и искали высокорослых игроков под кольцом. Как видно из протокола, нам это удалось, ведь все наши «большие» набрали много очков», — приводит слова Воронцевича официальный сайт УНИКСа.