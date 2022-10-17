В «Лейкерс» рассказали, как Уэстбрук отреагировал на решение перевести его на скамейку

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм дал комментарий по поводу своего решения перевести разыгрывающего Расселла Уэстбрука на скамейку запасных.

«Мы затрагивали эту тему ещё летом, обсуждали данный вариант. Он проявил себя настоящим профессионалом, Расс вообще один из самых замечательных людей из всех, кого я встречал в баскетболе, на площадке и за её пределами.



Он отнёсся к этому с пониманием, посмотрел мне в глаза и произнёс: «Да, тренер, как считаете нужным, так я и сделаю», — приводит слова Хэма The Athletic.

При этом специалист не исключает, что в дальнейшем Расселл Уэстбрук вернётся в первую пятёрку, но сейчас Хэм хочет дать игроку возможность поиграть без давления и посмотреть новые сочетания. Также есть вариант, при котором Уэстбрук станет «шестым» игроком «Лейкерс» в сезоне. Сам игрок ранее заявлял, что готов помогать команде в любом качестве.