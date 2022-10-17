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«Автодор» разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ
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Саратовский «Автодор» обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей со счётом 97:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Райан Ботрайт, набравший 18 очков. По 13 баллов на свой счёт записали Никита Михайловский и Брандон Гаррет.

В составе минского клуба 25 очков на свой счёт записал Владислав Близнюк. Дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов оформил Зак Смит.

Следующий матч «Минск» проведёт 24 октября на домашней арене. Его соперниками будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Автодор» в следующем туре сыграет в Саратове с московским ЦСКА, встреча состоится 23 октября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
17 октября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
72 : 97
Автодор
Саратов, Россия
Минск: Близнюк - 25, Смит - 20, Ситник - 13, Борисевич - 4, Микульский - 4, Тростинецкий - 4, Коратцов - 2, Дуду, Коско, Стубеда, Третьяк, Эрнандес-Зиненко
Автодор: Ботрайт - 18, Гаррет - 13, Михайловский - 13, Минченко - 10, Колесников - 9, Ребич - 9, Джонс - 8, Загорац - 8, Пранаускис - 5, Петенев - 4, Иванов
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