«Автодор» разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ

Саратовский «Автодор» обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей со счётом 97:72.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Райан Ботрайт, набравший 18 очков. По 13 баллов на свой счёт записали Никита Михайловский и Брандон Гаррет.



В составе минского клуба 25 очков на свой счёт записал Владислав Близнюк. Дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов оформил Зак Смит.



Следующий матч «Минск» проведёт 24 октября на домашней арене. Его соперниками будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Автодор» в следующем туре сыграет в Саратове с московским ЦСКА, встреча состоится 23 октября.