«Автодор» разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Саратовский «Автодор» обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей со счётом 97:72.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Райан Ботрайт, набравший 18 очков. По 13 баллов на свой счёт записали Никита Михайловский и Брандон Гаррет.
В составе минского клуба 25 очков на свой счёт записал Владислав Близнюк. Дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов оформил Зак Смит.
Следующий матч «Минск» проведёт 24 октября на домашней арене. Его соперниками будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Автодор» в следующем туре сыграет в Саратове с московским ЦСКА, встреча состоится 23 октября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
17 октября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
72 : 97
Автодор
Саратов, Россия
Минск: Близнюк - 25, Смит - 20, Ситник - 13, Борисевич - 4, Микульский - 4, Тростинецкий - 4, Коратцов - 2, Дуду, Коско, Стубеда, Третьяк, Эрнандес-Зиненко
Автодор: Ботрайт - 18, Гаррет - 13, Михайловский - 13, Минченко - 10, Колесников - 9, Ребич - 9, Джонс - 8, Загорац - 8, Пранаускис - 5, Петенев - 4, Иванов
Комментарии
- 17 октября 2022
-
20:59
-
20:44
-
19:05
-
18:51
-
18:28
-
17:47
-
16:46
-
15:27
-
15:19
-
14:32
-
14:00
-
13:55
-
13:01
-
12:12
-
12:01
-
11:22
-
11:03
-
10:33
-
09:52
-
09:47
-
00:24
- 16 октября 2022
-
23:40
-
22:38
-
21:21
-
21:02
-
20:55
-
20:42
-
19:57
-
19:33
-
18:45
-
18:30
-
17:55
-
17:11
-
16:56
-
16:10
Партнерский контент