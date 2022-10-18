Перкинс: вариант с Уэстбруком на скамейке запасных не сработает. Он не примет эту роль

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук не готов будет исполнять роль запасного.

«Бесконечная история. «Лейкерс» так и не могут разобраться с этой ситуацией вокруг Уэстбрука, будут ли они его выпускать со скамейки или что там они собираются делать… Вопрос явно требует решения, а суть вопроса в том, что вариант со скамейкой не сработает.



Отношения между сторонами уже не наладить, это конец. Дарвин Хэм, конечно, старается, но посмотрите, какой у них подобран состав – кстати, мне нравится приобретение Патрика Беверли – Расс не согласится на роль запасного. Всё-таки его брали в команду не для этого. С его огромной зарплатой он не примет роль запасного», — приводит слова Перкинса Clutch Points.