«Мне нужно время». Симмонс объяснил неудачный дебют за «Бруклин»

Новобранец «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался по поводу своего первого официального матча за команду. В игре с «Нью-Орлеан Пеликанс» (108:130) Симмонс получил шесть фолов и был удалён с площадки в начале четвёртой четверти. Австралиец совершил за всю встречу три броска с игры, набрав четыре очка, сделав пять подборов и пять передач при трёх потерях.
«Мне нужно время. Я перенёс операцию на спине и оставался вне игры на протяжении целого сезона. Бывает, что мозг говорит, что я должен сделать что-то, но тело не подчиняется и не выполняет», – приводит слова Симмонса ESPN.
Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.
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