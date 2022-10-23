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«Пари Нижний Новгород» уверенно обыграл на выезде «Астану»

«Пари Нижний Новгород» уверенно обыграл на выезде «Астану»
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В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал «Пари Нижний Новгород» из Нижнего Новгорода. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 80:60 (28:16, 22:9, 16:19, 14:16).

Самыми результативными игроками в составе «Астаны» стал Майкл Майерс. На счету обоих 17 очков и шесть подборов. Лучшую результативность у победителей матча продемонстрировал Иван Стребков. В его активе 20 очков и три подбора.

В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 27 октября и начнётся в 18:00 мск. «Пари Нижний Новгород» в следующем матче сыграет дома с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч состоится также 27 октября. Начало противостояния— в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
23 октября 2022, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
60 : 80
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Астана: Майерс - 17, Лиходей - 8, Гаврилов - 7, Паркс - 6, Оразбеков - 5, Аксёнов - 4, Марчук - 4, Балашов - 3, Мурзагалиев - 3, Щербак - 3, Каныгин, Марчук
Пари Нижний Новгород: Стребков - 20, Йованович - 18, Лав-Робертс - 15, Салаш - 11, Ганькевич - 6, Чадов - 4, Лютыч - 2, Понкрашов - 2, Бабурин - 1, Беленицкий - 1, Апич, Личутин
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