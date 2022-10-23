«Пари Нижний Новгород» уверенно обыграл на выезде «Астану»

В Астане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого одноимённый клуб принимал «Пари Нижний Новгород» из Нижнего Новгорода. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 80:60 (28:16, 22:9, 16:19, 14:16).



Самыми результативными игроками в составе «Астаны» стал Майкл Майерс. На счету обоих 17 очков и шесть подборов. Лучшую результативность у победителей матча продемонстрировал Иван Стребков. В его активе 20 очков и три подбора.



В следующем туре «Астана» на выезде сыграет с «Самарой». Встреча состоится 27 октября и начнётся в 18:00 мск. «Пари Нижний Новгород» в следующем матче сыграет дома с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Матч состоится также 27 октября. Начало противостояния— в 19:00 мск.