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ЦСКА с разгромным счётом на выезде обыграл «Автодор»

ЦСКА с разгромным счётом на выезде обыграл «Автодор»
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» на своей площадке принимал московский ЦСКА. Итог встречи — 102:75 в пользу столичной команды.

Армейцы выиграли все четыре четверти — 23:16, 24:21, 30:21, 24:18.

Самым результативным игроком встречи стал Райан Ботрайт, на счету которого 18 очков. У ЦСКА наилучшую результативность продемонстрировал Никола Милутинов — 16 очков.

Для ЦСКА это уже пятая победа подряд. Следующую встречу подопечные Эмиля Райковича проведут 27 октября дома с «Енисеем» (20:00). «Автодор» в этот же день встретится с «Пармой-Пари» в Перми. Начало этого матча — в 17:00.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
23 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
75 : 102
ЦСКА
Москва, Россия
Автодор: Ботрайт - 13, Михайловский - 7, Загорац - 5, Гаррет - 4, Петенев - 3, Ребич - 3, Печкин - 2, Джонс, Иванов, Минченко, Пранаускис, Цыбиков
ЦСКА: Милутинов - 10, Швед - 9, Антонов - 8, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 4, Комолов - 3, Уэйр - 3, Курбанов - 2, Давидовац, Мур, Руженцев, Ухов
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