ЦСКА с разгромным счётом на выезде обыграл «Автодор»

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» на своей площадке принимал московский ЦСКА. Итог встречи — 102:75 в пользу столичной команды.

Армейцы выиграли все четыре четверти — 23:16, 24:21, 30:21, 24:18.

Самым результативным игроком встречи стал Райан Ботрайт, на счету которого 18 очков. У ЦСКА наилучшую результативность продемонстрировал Никола Милутинов — 16 очков.

Для ЦСКА это уже пятая победа подряд. Следующую встречу подопечные Эмиля Райковича проведут 27 октября дома с «Енисеем» (20:00). «Автодор» в этот же день встретится с «Пармой-Пари» в Перми. Начало этого матча — в 17:00.