Тейтум: всё, о чём я беспокоюсь, это вернуться в финал и на этот раз победить

Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал победу в нынешнем сезоне НБА своей главной целью.

«У меня много целей в НБА, и награда MVP — одна из них. С самого детства я хотел попасть в НБА. Я хотел стать чемпионом, достичь всех этих наград и регалий. MVP, очевидно, находится на вершине этого списка. Но главный приоритет — титул чемпионов. Я говорил это миллион раз и скажу снова: «Всё, о чём я беспокоюсь, это вернуться в финал и на этот раз победить», — приводит слова Тейтума Fadeaway World.

«Селтикс» в стартовых трёх матчах нынешнего розыгрыша одержали три победы. В первой игре нового сезона команда победила «Филадельфию» (126:117), во второй – «Майами Хит» (111:104), в третьей — «Орландо» (126:120).