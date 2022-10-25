«Филадельфия» одержала первую победу в сезоне. Хардену не хватило подбора до трипл-дабла
Поделиться
В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:106.
Самым результативным игроком матча стал 33-летний американский разыгрывающий «Сиксерс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 9 подборов и 11 передач. В составе «Пэйсерс» наибольшее количество очков набрал разыгрывающий Тайрис Халибёртон, на счету которого также дабл-дабл из 19 очков, 6 подборов и 10 передач.
Напомним, «Филадельфия», прервавшая трёхматчевую серию поражений со старта сезона, в следующий раз сыграет на выезде с «Торонто Рэпторс», а «Индиана» отправится в гости к «Чикаго Буллз».
НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
120 : 106
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Харден - 29, Эмбиид - 26, Харрис - 18, Ньянг - 13, Мелтон - 11, Макси - 8, Хаус - 6, Харрелл - 5, Такер - 3, Спрингер - 1, Коркмаз, Милтон, Рид, Тибулл, Фостер, Шэмпени
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 19, Хилд - 18, Матурин - 17, Смит - 17, Дуарте - 9, Несмит - 9, Джексон - 5, Нембард - 5, Битадзе - 3, Макконнелл - 2, Тэйлор - 2, Браун, Бриссетт, Джонсон, Куин, Тайс, Тёрнер
Комментарии
- 25 октября 2022
-
05:33
-
04:28
-
00:50
- 24 октября 2022
-
23:58
-
23:10
-
22:10
-
22:04
-
21:56
-
21:17
-
20:01
-
19:20
-
18:43
-
16:26
-
15:45
-
15:19
-
14:37
-
14:01
-
13:13
-
12:31
-
11:54
-
10:55
-
10:15
-
10:00
-
08:06
-
06:10
-
04:56
-
01:17
- 23 октября 2022
-
23:27
-
22:09
-
21:06
-
20:39
-
19:27
-
18:38
-
18:35
-
18:18
Партнерский контент