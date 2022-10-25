«Филадельфия» одержала первую победу в сезоне. Хардену не хватило подбора до трипл-дабла

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:106.

Самым результативным игроком матча стал 33-летний американский разыгрывающий «Сиксерс» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 29 очков, 9 подборов и 11 передач. В составе «Пэйсерс» наибольшее количество очков набрал разыгрывающий Тайрис Халибёртон, на счету которого также дабл-дабл из 19 очков, 6 подборов и 10 передач.

Напомним, «Филадельфия», прервавшая трёхматчевую серию поражений со старта сезона, в следующий раз сыграет на выезде с «Торонто Рэпторс», а «Индиана» отправится в гости к «Чикаго Буллз».