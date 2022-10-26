Дэвис: не могу представить, каково сейчас Уэстбруку. Мы на его стороне, несмотря ни на что

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Я не могу представить, каково ему, но я как товарищ по команде и мы как организация поддерживаем его и следим за тем, чтобы он не втянулся во всю эту атмосферу, которая создаётся СМИ вокруг него. Вот где всё может пойти не так. Мы хотим быть уверены, что он постоянно находится в хорошей и правильной обстановке. Сегодня он улыбался, и мы хотим, чтобы он знал, что мы на его стороне, несмотря ни на что. Что бы ему ни понадобилось на площадке и вне её, мы здесь», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

Напомним, в своём последнем матче «Лейкерс» проиграли со счётом 104:106 «Портленд Трэйл Блэйзерс». Поражение стало для команды уже третьим подряд, начиная со старта чемпионата.