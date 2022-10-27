Дабл-дабл Николы Йокича принёс победу «Денверу» над «Лейкерс»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 110:99.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал хорватский центровой Никола Йокич, набравший 31 очко, 13 подборов и девять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американец Брюс Браун, который набрал 18 очков, пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету 22 очка, 14 подборов и пять передач. Также стоит отметить Леброна Джеймса, который набрал 19 очков, семь подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи для дабл-дабла.