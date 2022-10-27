Дабл-дабл Николы Йокича принёс победу «Денверу» над «Лейкерс»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 110:99.
Самым результативным игроком у «Денвера» стал хорватский центровой Никола Йокич, набравший 31 очко, 13 подборов и девять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американец Брюс Браун, который набрал 18 очков, пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету 22 очка, 14 подборов и пять передач. Также стоит отметить Леброна Джеймса, который набрал 19 очков, семь подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи для дабл-дабла.
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2022, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Браун - 18, Колдуэлл-Поуп - 13, Маррей - 13, Грин - 10, Браун - 9, Гордон - 6, Хиланд - 6, Джордан - 2, Уотсон - 2, Гиллеспи, Ннаджи, Портер, Рид, Смит, Уайт, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 22, Джеймс - 19, Уокер - 15, Нанн - 9, Ривз - 8, Беверли - 6, Браун - 6, Райан - 6, Джонс - 4, Кристи - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Брайант, Габриэль, Пиппен Мл., Суидер, Уэстбрук, Шрёдер
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