Бывший партнёр Леброна: мне его жаль. Он не заслуживает того, через что сейчас проходит

Бывший игрок НБА Карлос Арройо высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, с которым он вместе выступал за «Майами Хит».

«Мне очень жаль Леброна. Мы вместе играли за «Майами». Вы все знаете, как серьёзно он относится к игре и то, что он всегда жаждет победы. Ему никогда не было всё равно.

Я считаю, что он не заслуживает того, через что он проходит на данном этапе своей карьеры. Но я бы сказал, что он великий лидер. Надеюсь, он изменит ситуацию», — сказал Арройо на YouTube-канале Road Trippin’.

Напомним, сегодня в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 110:99. Эта победа стала для «озёрников» четвёртой подряд.