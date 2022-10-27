«Парма» победила «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Парма» принимала «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 89:83 (20:22, 27:23, 24:18, 18:20).



Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. На его счету 29 очков. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал российский защитник Никита Михайловский. Он принёс своей команде 20 очков.



В следующем туре «Парма» на выезде сыграет с «Енисеем». Встреча состоится 31 октября в Красноярске. Начало запланировано на 15:30 мск. «Автодор» в следующем туре на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Матч состоится 1 ноября.