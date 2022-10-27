«Парма» победила «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
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В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Парма» принимала «Автодор» из Саратова. Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 89:83 (20:22, 27:23, 24:18, 18:20).
Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. На его счету 29 очков. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал российский защитник Никита Михайловский. Он принёс своей команде 20 очков.
В следующем туре «Парма» на выезде сыграет с «Енисеем». Встреча состоится 31 октября в Красноярске. Начало запланировано на 15:30 мск. «Автодор» в следующем туре на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Матч состоится 1 ноября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
27 октября 2022, четверг. 17:00 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
89 : 83
Автодор
Саратов, Россия
Парма-Пари: Роберсон - 29, Антипов - 15, Аллен - 11, Джеймс - 10, Диме - 7, Платунов - 6, Походяев - 6, Шейко - 3, Попов - 2, Будин, Куров, Перевалов
Автодор: Михайловский - 20, Колесников - 14, Ботрайт - 13, Минченко - 12, Загорац - 10, Гаррет - 9, Ребич - 4, Печкин - 1, Петенев, Пранаускис
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