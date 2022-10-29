Третий в сезоне дабл-дабл Трея Янга принёс «Атланте» победу над «Детройтом»

В Детройте на «Литтл Сизарс-арене» завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Атланту Хоукс». Игра завершилась со счётом 136:112 в пользу гостей.



Самым результативным игроком в составе «Атланты» стал 24-летний разыгрывающий Трей Янг, набравший 36 очков и дополнивший их 12 передачами. Это третий дабл-дабл Янга в стартовавшем сезоне. Ранее у него было 23+13 с «Хьюстоном» и 25+13 с «Орландо». Ещё 26 очков в матче с «Детройтом» команде принёс Деджонте Мюррей.



У «Детройта» очень эффективно игру провёл разыгрывающий Кейд Каннингем, который набрал 35 очков, сделал девять подборов и восемь передач. На счету хорватского форварда Бояна Богдановича 22 очка при четырёх подборах. У «Пистонс» образовалась серия из пяти поражений.