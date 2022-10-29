Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» переиграть «Нью-Йорк»
Поделиться
В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:108.
Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, 14 подборов и девять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американец Грейсон Аллен, который набрал 17 очков, четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал канадец Ар Джей Барретт. На его счету 20 очков, пять подборов и две передачи. Также стоит отметить американского форварда Джулиуса Рэндла, который набрал 14 очков, 12 подборов и две передачи.
Это четвёртая подряд победа «Милуоки» в текущем сезоне НБА.
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Аллен - 17, Холидэй - 16, Картер - 14, Лопес - 14, Портис - 12, Хилл - 12, Ибака - 2, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Инглс, Коннотон, Мамукелашвили, Миддлтон, Нвора
Нью-Йорк Никс: Барретт - 20, Куикли - 14, Рэндл - 14, Брансон - 13, Роуз - 12, Топпин - 11, Фурнье - 11, Хартенштайн - 6, Робинсон - 5, Реддиш - 2, Арчидиаконоу, Гримс, Килс, Макбрайд, Михайлюк, Симс, Хант
Комментарии
- 29 октября 2022
-
05:44
-
05:40
-
04:48
-
04:21
-
00:57
-
00:09
- 28 октября 2022
-
23:44
-
23:38
-
22:42
-
22:24
-
21:56
-
21:49
-
20:57
-
20:21
-
19:56
-
19:03
-
18:58
-
18:23
-
17:40
-
16:44
-
16:34
-
16:02
-
15:29
-
14:32
-
14:09
-
13:50
-
13:00
-
12:44
-
12:21
-
12:08
-
11:57
-
11:56
-
11:38
-
10:56
-
10:32
Партнерский контент