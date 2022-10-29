Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» переиграть «Нью-Йорк»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:108.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, 14 подборов и девять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американец Грейсон Аллен, который набрал 17 очков, четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал канадец Ар Джей Барретт. На его счету 20 очков, пять подборов и две передачи. Также стоит отметить американского форварда Джулиуса Рэндла, который набрал 14 очков, 12 подборов и две передачи.

Это четвёртая подряд победа «Милуоки» в текущем сезоне НБА.