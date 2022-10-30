«Мы никогда не проигрываем такие матчи». Грин высказался по поводу поражения «Шарлотт»

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал поражение команды в матче с «Шарлотт Хорнетс» (113:120 ОТ).

«Мы вели в четыре очка за минуту до конца матча. Наша команда никогда не проигрывает такие матчи. В такой ситуации нам даже не нужно набирать очки. Единственное, когда соперник фолит, нужно реализовывать штрафные, которые я, кстати говоря, в этом матче смазал.

Мы не проигрываем матчи, в которых имеем такое преимущество. За последние восемь лет можно по пальцам одной руки пересчитать случаи, когда мы упустили преимущество в четыре очка за минуту до конца», — приводит слова Грина журналист Энтони Слэйтер в социальных сетях.

Следующий матч «Голден Стэйт» проведёт на выезде с «Детройт Пистонс».