Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы никогда не проигрываем такие матчи». Грин высказался по поводу поражения «Шарлотт»

«Мы никогда не проигрываем такие матчи». Грин высказался по поводу поражения «Шарлотт»
Комментарии

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал поражение команды в матче с «Шарлотт Хорнетс» (113:120 ОТ).

«Мы вели в четыре очка за минуту до конца матча. Наша команда никогда не проигрывает такие матчи. В такой ситуации нам даже не нужно набирать очки. Единственное, когда соперник фолит, нужно реализовывать штрафные, которые я, кстати говоря, в этом матче смазал.

Мы не проигрываем матчи, в которых имеем такое преимущество. За последние восемь лет можно по пальцам одной руки пересчитать случаи, когда мы упустили преимущество в четыре очка за минуту до конца», — приводит слова Грина журналист Энтони Слэйтер в социальных сетях.

Следующий матч «Голден Стэйт» проведёт на выезде с «Детройт Пистонс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022