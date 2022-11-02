Керр — об увольнении Нэша: нужна надёжная обстановка, чтобы процветать как тренер в НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу увольнения Стива Нэша с поста главного тренера «Бруклин Нетс».

«Стив Нэш — мой хороший друг, поэтому я ему очень сочувствую. Я думаю, что у него есть все качества, чтобы стать блестящим тренером. Это хорошее напоминание для меня и для всех тренеров, что мы все находимся в зависимости от прихоти игроков, руководства, владельцев. Вам действительно нужна надёжная ситуация, чтобы процветать как тренеру в этой лиге.

Нам с Эриком Споэльстрой очень повезло. Окажись мы на месте Стива, мы не добились бы больших успехов, и это правда.

Если когда-нибудь он захочет вернуться, то сможет стать великолепным тренером. Ему просто нужна более стабильная обстановка», — приводит слова Керра Talkbasket.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: