Керр — об увольнении Нэша: нужна надёжная обстановка, чтобы процветать как тренер в НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу увольнения Стива Нэша с поста главного тренера «Бруклин Нетс».
«Стив Нэш — мой хороший друг, поэтому я ему очень сочувствую. Я думаю, что у него есть все качества, чтобы стать блестящим тренером. Это хорошее напоминание для меня и для всех тренеров, что мы все находимся в зависимости от прихоти игроков, руководства, владельцев. Вам действительно нужна надёжная ситуация, чтобы процветать как тренеру в этой лиге.
Нам с Эриком Споэльстрой очень повезло. Окажись мы на месте Стива, мы не добились бы больших успехов, и это правда.
Если когда-нибудь он захочет вернуться, то сможет стать великолепным тренером. Ему просто нужна более стабильная обстановка», — приводит слова Керра Talkbasket.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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