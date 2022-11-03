«Я в замешательстве». Смарт отреагировал на возможное назначение Удоки в «Бруклин»

Игрок «Бостон Селтикс» Маркус Смарт дал комментарий по поводу слухов о назначении Име Удоки на пост главного тренера в «Бруклин Нетс».

«Как говорили мне, это всего лишь дисквалификация для Удоки после скандала с его женой. Мы не думали, что он станет тренером другой команды. Думали, что его отстранили на год, а потом он вернётся. Поэтому я в замешательстве. Мы в команде не особо обсуждали эту тему», — приводит слова Смарта The Athletic.

Напомним, 1 ноября стало известно об увольнении Стива Нэша. 48-летний канадский специалист возглавлял «Нетс» с 2020 года. Нынешний сезон складывается для «Бруклина» неудачным образом. Его команда начала с показателями 2-5 в графе «победы – поражения». На данный момент «Бруклин» занимает 12-е место в Восточной конференции НБА.