Гомельский высказался о пожизненно отстранённом от сборной Франции Эртеле

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о французском разыгрывающем «Зенита» Томасе Эртеле, которого недавно навсегда отстранили от матчей за национальную команду из-за перехода в российский клуб.



«Я наблюдаю за Томасом Эртелем более 10 лет. Он мне очень нравится. Отлично совмещает результативную игру с организующими действиями на площадке. С моей точки зрения, Эртель — один из лучших разыгрывающих в Европе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, Французская федерация баскетбола запретила вызывать в сборную игроков, выступающих в Российской Федерации. Эртель подписал соответствующий документ, но после этого заключил контракт с «Зенитом».

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: