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Гомельский высказался о пожизненно отстранённом от сборной Франции Эртеле

Гомельский высказался о пожизненно отстранённом от сборной Франции Эртеле
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о французском разыгрывающем «Зенита» Томасе Эртеле, которого недавно навсегда отстранили от матчей за национальную команду из-за перехода в российский клуб.

«Я наблюдаю за Томасом Эртелем более 10 лет. Он мне очень нравится. Отлично совмещает результативную игру с организующими действиями на площадке. С моей точки зрения, Эртель — один из лучших разыгрывающих в Европе», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Французская федерация баскетбола запретила вызывать в сборную игроков, выступающих в Российской Федерации. Эртель подписал соответствующий документ, но после этого заключил контракт с «Зенитом».

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