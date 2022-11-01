ЦСКА наконец-то обыграл «Зенит»! Москвичи взяли реванш за пять поражений подряд

В Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 7-го тура Единой лиги ВТБ – «Зенит» на своей площадке принимал московский ЦСКА. Армейцы не одерживали побед над сине-бело-голубыми после поражения в финале плей-офф прошлого сезона. Так, с учётом нынешней предсезонки, «Зенит» обыграл ЦСКА аж пять раз подряд, включая две встречи в финалах Кубка Кондрашина и Белова и Суперкубка Лиги ВТБ. И сегодня, 1 ноября, подопечным Эмила Райковича наконец представился шанс взять реванш.

Москвичи начали сезон с шести побед подряд и к матчу с «Зенитом» подходили в качестве лидеров чемпионата. Только по разнице забитых мячей они опережали УНИКС, который также стартовал с шести выигранных матчей, а также нанёс команде Хавьера Паскуаля её первое и пока единственное поражение. После этого действующие чемпионы одержали пять побед кряду и накануне матча с ЦСКА занимали в таблице третье место.

«Мы начали сезон с шести побед, и эта игра даст нам понять, действительно ли мы хороши, какого прогресса достигли на данный момент. Надеюсь, это будет матч, который понравится всем любителям баскетбола в России», – сказал накануне встречи Райкович.



За несколько дней до встречи обе команды понесли серьёзные кадровые потери. ЦСКА лишился Семёна Антонова, который порвал ахилл и уже перенёс операцию, а у «Зенита» выбыли капитан команды Андрей Зубков (голеностоп) и Артём Клименко (связки стопы).

«Зенит» — ЦСКА Фото: Эка Дерягина, БК «Зенит»

В стартовой пятёрке ЦСКА на сегодняшний матч вышли Каспер Уэйр, Алексей Швед, Самсон Руженцев, Деян Давидовац и Никола Милутинов – MVP Единой лиги в октябре. С первых минут им противостояли Сергей Карасёв, Томас Эртель, Джо Томассон, вернувшийся после травмы Сергей Торопов и Трэй Томпкинс.

Первые шесть очков ЦСКА в одиночку принёс Никола Милутинов, после чего ещё пять добавил его соотечественник Деян Давидовац. И пока сербский дуэт отправлял в кольцо соперника один мяч за другим, санкт-петербуржцам набор очков давался тяжелее – много мазали с дальней дистанции. Так, к середине отрезка преимущество гостей достигло отметки «+8», а за две минуты до конца перевалило за «+10». И это несмотря на то, что записать очки на свой счёт удалось всего четырём игрокам армейцев. На последней минуте «Зенит» сумел подсократить отрыв благодаря дальнему трёхочковому Калеба Хомсли, и ко второму отрезку команды подходили со счётом 15:22.

Вторая четверть началась с данка от Трэя Томпкинса, а затем ещё один эффектный бросок сверху забил Игорь Вольхин – но его мяч, увы, не был засчитан. За этим последовал рывок 7:0 от ЦСКА, который был прерван попаданием Томаса Эртеля. И хотя игрокам «Зенита» удалось организовать несколько ответных атак, гости всё равно оставались впереди. Для сине-бело-голубых ситуация осложнялась перебором командных фолов, в результате чего армейцы перебросали соперника со штрафной линии. Однако ближе к концу десятиминутки хозяева поправили процент попадания из-за дуги, а также опередили ЦСКА по количеству результативных передач. На последней минуте трёхочковый Эртеля позволил сократить разницу в счёте до «+9», но соперник тут же ответил, набрав пять безответных очков. Итог – 35:49 по итогам первой половины.



Вторую половину подопечные Хавьера Паскуаля начали очень уверенно, в два раза сократив разницу в счёте. Это по большей части заслуга Томаса Эртеля и Дмитрия Кулагина, которые принесли своей команде 80% набранных в третьей десятиминутке очков. И хотя в ходе четверти хозяева оставались в роли догоняющих, у ЦСКА никак не получалось вернуть себе то преимущество, которое они имели по итогам первой половины. Но даже несмотря на то, что третья четверть осталась за «Зенитом» (21:17), гости продолжали вести с отрывом в «+10» – 66:56. За это стоит благодарить Николу Милутинова, который преодолел отметку в 20 набранных очков, а также сделал несколько важных подборов и блок-шот.

«Зенит» — ЦСКА Фото: Эка Дерягина, БК «Зенит»

Но даже без Милутинова, который отправился отдыхать в конце третьего отрезка, ЦСКА удавалось сдерживать напор «Зенита». И хотя начало заключительной, четвёртой четверти получилось не особо результативным и богатым на фолы (и, само собой, видеопросмотры), к середине отрезка москвичи всё ещё вели с двузначным отрывом. Однако хозяева не собирались сдаваться. За собой команду вёл Дмитрий Кулагин, который просто потрясающе смотрелся на площадке. И его индивидуального мастерства хватило, чтобы сократить разницу в счёте до пяти очков за минуту до финальной сирены.

За 50 секунд до окончания встречи Эртель оформил дальний трёхочковый с невероятной передачи Кулагина, сократив отрыв до «+2». На это ЦСКА ответил двухочковым попаданием Милутинова. А после тайм-аута от Эмила Райковича Вольхин мог сократить разницу в счёте до минимальной – красивейшая передача Эртеля, Игорь остался абсолютно один на дуге и… Промазал. После этого команды обменялись штрафными, которые, по сути, уже ничего не значили. 85:80 – долгожданная победа московского ЦСКА.

Самыми результативными игроками матча стали Дмитрий Кулагин и Томас Эртель. У них по 24 очка и три подбора, француз также сделал шесть передач. Лучшим в составе ЦСКА стал Никола Милутинов, записавший на свой счёт дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. Ещё 18 баллов армейцам добавил Даллас Мур, 16 – Каспер Уэйр.

В следующем туре ЦСКА встретится с пермской «Пармой». Этот матч состоится 5 ноября. «Зенит» же 7 ноября примет на своей площадке «Нижний Новгород».