Гомельский рассказал, над чем нужно работать главным тренерам ЦСКА и «Зенита»

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о том, над чем нужно поработать главному тренеру ЦСКА Эмилу Райковичу и наставнику «Зенита» Хавьеру Паскуалю, чтобы команды решили задачи на сезон.



«Для решения основных задач на сезон обеим командам необходимо работать над диверсификацией позиционного нападения, улучшением концентрации внимания как отдельных игроков, так и всей команды, повышением игровой дисциплины. ЦСКА нужно освоить вторую форму эффективной защиты. «Зениту» — наиграть тот состав, который способен и агрессивно защищаться (такой уже есть), и результативно нападать», — написал Гомельский на своём сайте.



ЦСКА начал сезон Единой лиги ВТБ с семи побед в семи матчах. «Зенит» одержал пять побед и потерпел два поражения.