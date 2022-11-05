«Голден Стэйт» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Нью-Орлеан Пеликанс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» на паркете «Смути Кинг-центра» принимал действующего чемпиона, «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 114:105.



Первая четверть завершилась минимальной победой «Уорриорз» 27:26, вторую с преимуществом в 8 очков взял «Нью-Орлеан Пеликанс» (35:27). Третья четверть также осталась за хозяевами (27:25), а заключительная завершилась вничью (26:26).



Самым результативным игроком матча стал защитник победителей встречи Брэндон Ингрэм. На его счету 26 очков при пяти результативных передачах и пяти подборах. Си Джей Макколум принёс команде 20 очков. В составе проигравшей команды продуктивную игру провели защитники Джордан Пул (20 очков, 9 передач), Джером Тай (18 очков, 6 подборов, 5 передач) и лёгкий форвард Жонатан Куминга (18 очков).

Подопечные Стива Керра потерпели пятое поражение подряд. Ранее они уступили «Орландо Мэджик», «Майами Хит», «Детройт Пистонс» и «Шарлотт Хорнетс».