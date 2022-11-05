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«Голден Стэйт» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Голден Стэйт» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Нью-Орлеан Пеликанс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» на паркете «Смути Кинг-центра» принимал действующего чемпиона, «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 114:105.

Первая четверть завершилась минимальной победой «Уорриорз» 27:26, вторую с преимуществом в 8 очков взял «Нью-Орлеан Пеликанс» (35:27). Третья четверть также осталась за хозяевами (27:25), а заключительная завершилась вничью (26:26).

Самым результативным игроком матча стал защитник победителей встречи Брэндон Ингрэм. На его счету 26 очков при пяти результативных передачах и пяти подборах. Си Джей Макколум принёс команде 20 очков. В составе проигравшей команды продуктивную игру провели защитники Джордан Пул (20 очков, 9 передач), Джером Тай (18 очков, 6 подборов, 5 передач) и лёгкий форвард Жонатан Куминга (18 очков).

Подопечные Стива Керра потерпели пятое поражение подряд. Ранее они уступили «Орландо Мэджик», «Майами Хит», «Детройт Пистонс» и «Шарлотт Хорнетс».

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2022, суббота. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
114 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Макколлум - 20, Нэнс - 20, Уильямсон - 16, Альварадо - 10, Мёрфи - 10, Валанчюнас - 8, Джонс - 4, Грэм, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Маршалл, Сиброн, Темпл, Хэйс, Эрнангомес
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 20, Джером - 18, Куминга - 18, Лэмб - 16, Муди - 14, Роллинз - 7, Луни - 5, Уайзмен - 5, Грин - 2, Болдуин Мл., Грин, Дивинченцо, Игуодала, Карри, Томпсон, Уиггинс
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