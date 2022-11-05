У Леброна — самый низкий процент бросков из-за дуги среди игроков, совершивших 50+ попыток
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс имеет самый низкий процент реализации бросков из-за дуги в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации среди игроков, сделавших не менее 50 попыток.
Как сообщает в своих соцсетях аккаунт StatMuse, 37-летний баскетболист в настоящий момент имеет показатель 20,7%. Джеймс смазал 13 бросков подряд из-за дуги. Отметим, что средний показатель Леброна в карьере — 34,5%.
Напомним, «Лейкерс» занимают предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, одержав две победы в восьми встречах сезона. В следующем матче подопечные Дарвина Хэма сыграют дома с «Кливленд Кавальерс» (6 ноября, 23:30 мск).
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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