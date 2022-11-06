Фурнье рассказал, как относится к роли запасного в «Нью-Йорке»

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье дал комментарий по поводу своей роли запасного в команде.

«Таково моё положение. Я играю уже 11-й сезон, поэтому понимаю, что такое может произойти. Мы видим это каждый год. В прошлом году такое случилось с Кембой Уокером.

Я сделаю всё, что от меня зависит. Постараюсь быть хорошим одноклубником и помочь команде победить. Нужно оставаться профессионалом и делать свою работу», — приводит слова Фурнье New York Post.

Эван Фурнье в прошлом сезоне провёл за «Нью-Йорк Никс» 80 матчей, в которых в среднем набирал 14,1 очка, совершал 2,6 подбора и отдавал 2,1 результативной передачи. В составе сборной Франции на Евробаскете-2022 Фурнье завоевал серебряные медали.